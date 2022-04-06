США в ОБСЄ: За звірства у Бучі слід притягнути до відповідальності всіх - від солдатів на місцях до генералів, які віддають накази

США в ОБСЄ: За звірства у Бучі слід притягнути до відповідальності всіх - від солдатів на місцях до генералів, які віддають накази

Сполучені Штати вже давно попереджали, що путінські війська, цілком можливо, будуть чинити звірства у рамках їхньої загарбницької війни.

США засудили звірства російських військ на Київщині та підкреслили необхідності притягнути до відповідальності усіх винних - від солдата до генерала.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у Відні, - пише Укрінформ.

"Звіти та фото, які ми побачили, включно з нещодавніми жахливими кадрами з Бучі, свідчать про те, що це не дії якогось одного солдата чи двох. Вони є частиною ширшої тривожної мережі повідомлень про звірства. Усі російські сили - від солдатів на місцях до генералів, які віддають накази, - повинні понести відповідальність за свої дії", - заявив Карпентер.

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Сполучені Штати вже давно попереджали, що путінські війська, цілком можливо, будуть чинити звірства у рамках їхньої загарбницької війни.

"Ми вже побачили катастрофічні картини руйнувань з Маріуполя, повідомлення про десятки тисяч людей, викрадених або депортованих російськими військами, а також шокувальні описи зґвалтувань та атаки у містах, які кремль цинічно назвав "звільненими" російськими військами", - додав американський посол.

Усі особи, причетні до будь-яких воєнних злочинів та інших звірств, скоєних в Україні, - включно з політичним та військовим керівництвом, - мають бути притягнуті до відповідальності.

"Тому разом з іншими державами-учасницями цієї Ради ми закликаємо до розслідування того, що сталося в Бучі, що діялося в Ірпені та Гостомелі, і що коїться на території України, яка контролюється Росією. Особи, які відповідальні за дії такого характеру, не повинні сумніватися у тому, що кожний вчинений ним злочин буде викрито, і міжнародне товариство притягне їх до відповідальності. Ці дії мають припинитися, і вони мають припинитися зараз", - резюмував Карпентер.

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