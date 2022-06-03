США в ОБСЄ заявили, що РФ воює як у часи Середньовіччя

США в ОБСЄ заявили, що РФ воює як у часи Середньовіччя

Після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України

Росія воює в Україні як у добу Середньовіччя.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, - пише Укрінформ.

"15 тижнів жорстокості. 15 тижнів звірств. 15 тижнів насильства, з такою кількістю повідомлень про страти, примусові депортації, зґвалтування, фільтраційні табори та руйнування, що стає важко повністю зрозуміти масштаб різанини, яку здійснює російська федерація. І після 15 довгих тижнів досі немає краю тим жахам, які Росія навмисно чинить проти цивільного населення України", - додав Карпентер.

"Росія має багато сучасної зброї війни: крилаті ракети, які пролітають сотні миль, влучаючи у ціль з дивовижною точністю. Вона має точні керовані боєприпаси, які можна запускати з повітря, з моря та суходолу. Але чому ця війна ведеться так, ніби ми живемо у Середньовіччя? Чому так багато цивільних зазнають жахів війни?", - риторично поцікавився він.

На його думку, це варварство можна пояснити лише тим, що Росія мала на меті змусити цивільних людей тікати з власних домівок і позбутися місцевого населення в окупованих районах. А грабіж ресурсів на захоплених територіях – "це ще одна середньовічна тактика".

"Садистські звірства та дуже цілеспрямований процес "фільтрації" цілком можуть мати мету. Особливо, якщо цією метою є заперечення самої концепції української державності в районах, які РФ зараз контролює, аби легше поглинути ці частини України", - резюмував Карпентер.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що загроза ядерного конфлікту знову стала реальною, хоча вже багато років вважалась немислимою.Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у доповіді для Ради безпеки ООН.

Читайте також:

Полетіли на двох дороговартісних літаках на той світ до Кобзона - втрати росіян на 2 червня