США в ООН назвали умови свого виходу з мирних переговорів щодо війни в Україні

Рада Безпеки ООН / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки розглядають можливість припинення участі в мирних ініціативах щодо врегулювання війни в Україні, якщо Росія не змінить свою деструктивну поведінку.

Про це заявив виконуючий обов’язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки.

У своїй промові Келлі наголосив, що Вашингтон готовий до конструктивного діалогу, однак нинішня позиція Росії може змусити США переглянути свій підхід.

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«Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату», — заявив представник США.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати підтримають лише ті мирні ініціативи, які передбачають чесні й добросовісні переговори.

«Ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося добросовісно», — додав Келлі.

Крім того, дипломат нагадав про позицію президента США Дональда Трампа щодо готовності до співпраці з Росією в рамках мирного процесу.

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«Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду», — підкреслив він.

На завершення Джон Келлі закликав обидві сторони ухвалити історичне рішення про припинення війни.

«Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки», — зазначив представник США.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа очікує, що Україна та Росія зустрінуться за столом переговорів у Туреччині вже наступного тижня.

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Ми раніше інформували, що Росія навмисне затягує передавання свого проєкту «меморандуму» з пропозиціями щодо мирного врегулювання, щоб оприлюднити його перед переговорами та перехопити інформаційну ініціативу.