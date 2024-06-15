США в ООН: Росія намагається перекласти провину за війну в Україні на будь-кого, окрім себе

Також Кремль постійно бреше, що закінчення війни залежить не від нього.

Росія намагається відвернути увагу інших країн від Глобального саміту миру, скликаючи засідання Ради Безпеки ООН.

Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Роберт Вуд.

Дипломат зазначив, що Глобального саміту миру розпочнеться 15 червня у Швейцарії, тому Росія спеціально скликала засідання Радбезу ООН на 14 червня, щоб якимось чином відвернути увагу.

Крім того, за словами дипломата, Росія постійно намагається перекласти провину за війну в Україні на будь-кого, окрім себе.

Вуд заявив, що Кремль постійно намагається переконати інші країни, що досягнення миру заважає те, що Україна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність від агресії РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського анонсували другий Саміт миру і назвали умову для участі РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден відповів, чи мають США "план перемоги" України над Росією.

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