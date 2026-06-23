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США в ООН жорстко звернулися до Кремля: Росія має негайно погодитися на мир, інакше буде пізно
Сполучені Штати під час засідання Ради Безпеки ООН заявили, що Росія втрачає час і повинна якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною, адже ситуація для Москви лише погіршується.
Сполучені Штати Америки на засіданні Організація Об'єднаних Націй вкотре підтвердили підтримку України у боротьбі проти російської агресії та закликали Москву негайно погодитися на мирні переговори.
Про це заявив заступник постійного представника США при ООН Ден Негря, передає Укрінформ.
За словами дипломата, Вашингтон і надалі підтримує український народ у захисті свободи та державного суверенітету, а також засуджує російські атаки по цивільній інфраструктурі й культурній спадщині, зокрема удари по Києво-Печерській Лаврі.
Він нагадав про позицію президента США Дональд Трамп, яку той озвучив під час саміту Велика сімка.
«Росія повинна укласти угоду. Час не на боці Москви», — наголосив представник США.
У Вашингтоні також звернули увагу на значні втрати російської армії. За оцінками американської сторони, РФ щомісяця втрачає близько 40 тисяч військових убитими та пораненими, а економічна ситуація в країні дедалі більше ускладнюється.
Американський дипломат підкреслив, що подальше продовження війни лише збільшує кількість жертв, а єдиним шляхом до завершення конфлікту залишаються дипломатія та переговори.
У США закликали Росію та Україну повернутися до переговорного процесу і якнайшвидше досягти домовленості про повне припинення вогню.
Нагадаємо, що раніше ООН заявила про рекордну кількість жертв серед цивільних в Україні: найгірший показник від 2022 року