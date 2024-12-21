США в ООН звинуватили Китай у вирішальній ролі в допомозі РФ у війні з Україною

Важливо дивитися не на заяви Пекіна, а на реальні дії.

Заяви Китай про прагнення миру в Україні кардинально розходяться з діями китайської сторони, яка не використовує свого впливу на Росію, забезпечує її військове виробництво та надає політичне прикриття агресії.

Про це заявив на засіданні Ради безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд, - пише Укрінформ.

"Підтримка Росії з боку Китаю явно суперечить принципам Статуту ООН. Китай заявив у цій Раді, що суверенітет і територіальну цілісність слід поважати. Але якби він серйозно ставився до цього, то використав би свій вплив, щоб зупинити РФ від порушення суверенітету й територіальної цілісності України", - підкреслив американський дипломат.

У цьому зв’язку він вказав, що важливо дивитися не на заяви Пекіна, а на реальні дії: "Китай продовжує забезпечувати військово-промислову базу РФ товарами подвійного призначення, такими як матеріалами для виготовлення бомб, деталями машин, обладнанням та інструментами для збройових заводів, технологіями, що забезпечують живлення дронів і ракет".

Вуд наголосив, що Росія використовує цю китайську продукцію для ударів по цивільному населенню та інфраструктурі України. Компанії КНР навіть допомогли розробити та виготовити для російських сил безпілотники великої дальності. Тож Пекін, який продовжує цей експорт, "демонструє мовчазне схвалення російської війни".

Китай, продовжив заступник постпреда США, відіграє вирішальну роль для підтримки російської війни. Він відмовляється використовувати свій вплив у конструктивний спосіб, забезпечує політичне прикриття Росії, вторить кремлівській пропаганді, щоб виправдати агресію. Крім того, Пекін пропонує всім ігнорувати Статут ООН.

"Якщо Китай справді хоче "мирного розв’язання" війни Росії проти України, він повинен припинити забезпечення російської військової машини, накласти санкції на РФ, закликати Москву вивести свої війська та продемонструвати міжнародній спільноті лідерство як постійний член цієї Ради, відповідальний за дотримання принципів Статуту ООН",- підкреслив американський дипломат.

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Нагадаємо, 12 грудня в Пекіні Сі зустрівся з Медведєвим і вказав на необхідність "розрядки ситуації" у війні проти України.

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