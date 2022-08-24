США в Радбезі ООН заявили, що світ ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України

Міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу Росії силою змінити кордони України. І саме РФ несе відповідальність за створення ризику ядерної катастрофи, пов’язаного з безпекою на Запорізькій АЕС.

Окрім того, Росія дедалі активніше використовує кампанії з дезінформації для підготовки нових спроб анексії території України.

Про це постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила на засіданні Радбезу ООН 24 серпня.

Вона нагадала, що голова російського МЗС Сергій Лавров публічно визнав, що анексія – одна з цілей Кремля.

"Росія закладає основу для спроби анексії Херсонської та Запорізької областей, а також повністю – Донецької та Луганської областей", – сказала Томас-Грінфілд.

Вона водночас наголосила, що міжнародна спільнота ніколи не визнає спробу РФ силою змінити кордони України.

Постпред США також повідомила про занепокоєння через російські фільтраційні операції, до яких входить примусове вивезення цивільних українців до віддалених районів РФ. Томас-Грінфілд також розповіла, як росіяни насильно вилучають в українців і замінюють паспорти, нав’язують навчальні програми у школах, замінюють українські назви вулиць та інші громадські вивіски на російськомовні.

"За все це насильство і звірства, голод і гуманітарні кризи, порушення прав людини і загрози для вразливих груп населення Росія і тільки Росія несе одноосібну відповідальність. І тільки Росія є єдиною перешкодою на шляху до швидкого розв’язання цієї кризи", – заявила американська дипломатка.

Вона також наголосила на необхідності "притягнення РФ до відповідальності за всі її злодіяння".

Нагадаємо, за даними російських медіа, президент РФ Володимир Путін налаштований на довгу війну проти України. І Кремль більше не намагається ідеологічно оформити стратегію війни.

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