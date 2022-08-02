США вдарили санкціями по Кабаєвій, бізнесменах з РФ та колаборантах окупантів

США запровадили санкції проти Аліні Кабаєвої – російської ексгімнастки та ймовірної коханки диктатора Володимира Путіна. Вона також є головою ради директорів Національної Медіагрупи (холдинг, який володіє контрольними пакетами в державних засобах масової пропаганди).

До американського списку санкцій потрапила також низка російських бізнесменів, підприємців та українських колаборантів, що співпрацюють з окупантами на тимчасово захоплених територіях.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну США.

Так, обмеження була накладені на 13 фізичних осіб, 36 організацій та підприємств, а також дві яхти, пов’язані з російськими олігархами.

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Щодо бізнесменів, то у списку фігурують пов’язані з Кремлем Андрій Гур’єв, Андрій Мельниченко, Дмитро Пумянський, Віктор Рашніков, а також Олександр Пономаренко, який вважається одним зі співвласників "палацу Путіна".

Санкції також запроваджені проти проросійського колаборанта Костянтина Іващенка, а також представників окупаційної "влади" в Херсонській області Володимира Сальдо, Сергія Єлісєєва, Кирила Стрємоусова.

Серед юридичних осіб під санкції від США потрапили інноваційний центр "Сколково", Магнітогорський металургійний комбінат, Московський фізико-технологічний інститут та багато інших.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де наразі перебуває Кабаєва, яка на початку вторгнення РФ до України жила у Швйецарії.

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