США ведуть "дуже конструктивні" переговори з українським та російським керівництвом — Трамп

Він висловив сподівання, що скором можна буде досягнути домовленостей.

Сполучені Штати ведуть "дуже конструктивні" переговори з керівництвом України та РФ з приводу закінчення російської агресії.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"У нас йдуть дуже хороші переговори, дуже конструктивні переговори щодо України. І ми ведемо переговори з російським та українським керівництвом", — заявив Трамп.

Крім того, він висловив сподівання, що скоро буде досягнуто домовленостей.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про ймовірну зустріч з кремлівським диктатором Путіним.

Ми раніше інформували, що Росія розглядає Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати як можливі місця для проведення саміту між президентом США Дональдом Трампом та диктатором Путіним.

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