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Експертка розповіла про наслідки перемовин РФ та США без участі України

Експертка розповіла про наслідки перемовин РФ та США без участі України

Фото: Associated Press

Європа ризикує залишитися осторонь великих геополітичних змін, оскільки США та Росія можуть домовитися без її участі.

Вашингтон почав переговори з Росією через голови України та інших європейців, і є побоювання, що вони стосуватимуться не лише припинення війни, але й майбутньої архітектури європейської безпеки.

Таку думку висловила очільниця Європейської ради з міжнародних відносин у Берліні Яна Пульєрен в ексклюзивному коментарі для ТСН.ua.

"Трамп міг би піти на поступки, від яких відмовився Байден у грудні 2021 року, наприклад, щодо перебування американських військ і систем озброєнь у Східній Європі, або погодитися з вето Росії на подальше розширення НАТО. Європа ризикує залишитися безсилою осторонь, оскільки основи європейської безпеки руйнуються. Лютий 2022 року зруйнував нашу віру в порядок колективної безпеки з Росією та показав нам темну сторону нашої фундаментальної залежності від Росії та Китаю в критичних сферах", - сказала вона.

За словами Пульєрен, лютий 2025 року показує нам, що американці більше не відчувають відповідальності за європейську безпеку – і що їхні інтереси принципово відрізняються від наших. Це справжній поворотний момент.

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що щиро вірить у "швидку зустріч" із Путіним, на якій обговорюватиметься закінчення війни проти України.

А за інформацією видання Bloomberg, зустріч Трампа та Путіна може відбутися до 28 лютого.

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