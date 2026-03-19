США ведуть переговори з РФ та Україною про “міцний мир”: у Пентагоні попередили про загрозу

США ведуть переговори про мир між Україною та РФ, але попереджають про серйозну військову загрозу з боку Росії.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з Україною та Росією щодо досягнення тривалого миру, який має базуватися на надійних гарантіях безпеки.

Про це заявив помічник міністра оборони США з міжнародних питань безпеки Деніел Циммерман під час слухань у Комітеті збройних сил Палати представників.

За його словами, основою такого миру має стати сильна Україна та зміцнена Європа. Водночас союзники повинні діяти швидко і забезпечити Київ необхідними ресурсами для стримування та оборони.

Циммерман зазначив, що понад 20 європейських країн уже пообіцяли понад 4 мільярди доларів у межах ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List Initiative.

У Пентагоні наголошують, що Росія зберігає значний військовий і промисловий потенціал, а також готовність вести затяжну війну. Крім того, вона має найбільший у світі ядерний арсенал і розвиває можливості тиску, які можуть застосовуватися на межі ядерного протистояння.

Також у США звернули увагу на важливість єдності НАТО. За словами Циммермана, якщо розподіл навантаження між союзниками буде нерівномірним, це може послабити Альянс у довгостроковій перспективі.

Своєю чергою командувач Європейського командування США та верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що світова безпекова ситуація стає дедалі складнішою.

Він наголосив на посиленні співпраці між Росією, Північною Кореєю, Іраном та Китаєм, що підвищує військові ризики у різних регіонах світу.

За словами генерала, у війні проти України Росії допомагають північнокорейські війська і ресурси, іранські технології дронів та економічна підтримка Китаю.

Попри значні втрати у війні, Росія зберігає здатність загрожувати інтересам США завдяки великому ядерному арсеналу, асиметричним можливостям та боєздатним сухопутним, повітряним і морським силам.

Нагадаємо, директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард зробила тривожну заяву щодо ситуації в Україні, констатувавши, що Росія наразі зберігає перевагу та готується до тривалої війни на виснаження. За її словами, російське керівництво не збирається відступати і продовжуватиме повільний наступ, доки не вважатиме, що повністю досягло своїх цілей.

