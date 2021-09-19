США, Велика Британія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції — ЗМІ

Франції Еммануель Макрон не був у курсі цього.

США, Велика Британія і Австралія погодили деталі тристороннього партнерства AUKUS ще на червневому саміті G7 в англійському графстві Корнуолл, але президент Франції Еммануель Макрон не знав цього.

Про це повідомляє газета The Sunday Telegraph.

ЗМІ пише, що в укладанні угоди брав участь колишній глава міністерства закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, попри попередження, що підписання угоди може погіршити відносини Великобританії з Китаєм і Францією.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

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Австралія, Великобританія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

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