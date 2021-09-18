США перепросили за загибель мирних жителів в Кабулі: подробиці

Надалі США в разі завдавання ударів по терористах в Афганістані, будуть мати можливість уважніше і довше вибирати потенційну мету.

Генерал Френк Маккензі Центрального командування ВС США заявив, що удар c допомогою безпілотника 29 серпня по автомобілю в Кабулі був помилкою, і перепросив за загибель мирних жителів.

Про це пише "Інтерфакс".

"Тепер я переконаний, що 10 мирних жителів, в тому числі семеро дітей, були трагічно вбиті при цьому ударі", — сказав Маккензі, кажуть про результати розслідування після повідомлень про загибель мирних жителів при цьому ударі.

За його словами, також "малоймовірно, що автомобіль і ті, хто був убитий, були пов'язані з ІД".

Він визнав, що удар був "помилкою", і попросив вибачення.

За його словами, що надалі США в разі завданні удару по терористах в Афганістані, будуть мати можливість уважніше і довше вибирати потенційну мету і тому — зробити менш імовірними помилки.

Як повідомлялося, увечері 26 серпня біля аеропорту Кабула, де знаходилася велика кількість людей, сталися два вибухи. Загинуло близько 200 осіб — це і цивільні особи, і американські військові.

Він додав, що в Кабулі військовим потрібно було прийняти швидке рішення, бо на кону була безпеку людей в аеропорту в афганській столиці.

Також США, можливо, виплатять компенсацію родичам загиблих в результаті удару людей.

Співчуття у зв'язку з допущеною військовими помилкою висловив і глава Пентагону Ллойд Остін. Адже загинуло до 10 осіб, в тому числі — до семи дітей. Він визнав, що людина, яка була головною метою удару, не мав ніякого відношення до тероризму і працював в організації Nutrition and Education International.

Новини світу: по аеропорту Кабула випустили щонайменше 5 ракет - ЗМІ

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання