США перепросили за загибель мирних жителів в Кабулі: подробиці

Надалі США в разі завдавання ударів по терористах в Афганістані, будуть мати можливість уважніше і довше вибирати потенційну мету.
Генерал Френк Маккензі Центрального командування ВС США заявив, що удар c допомогою безпілотника 29 серпня по автомобілю в Кабулі був помилкою, і перепросив за загибель мирних жителів.
Про це пише "Інтерфакс".
"Тепер я переконаний, що 10 мирних жителів, в тому числі семеро дітей, були трагічно вбиті при цьому ударі", — сказав Маккензі, кажуть про результати розслідування після повідомлень про загибель мирних жителів при цьому ударі.
За його словами, також "малоймовірно, що автомобіль і ті, хто був убитий, були пов'язані з ІД".
Він визнав, що удар був "помилкою", і попросив вибачення.
За його словами, що надалі США в разі завданні удару по терористах в Афганістані, будуть мати можливість уважніше і довше вибирати потенційну мету і тому — зробити менш імовірними помилки.
Як повідомлялося, увечері 26 серпня біля аеропорту Кабула, де знаходилася велика кількість людей, сталися два вибухи. Загинуло близько 200 осіб — це і цивільні особи, і американські військові.
Він додав, що в Кабулі військовим потрібно було прийняти швидке рішення, бо на кону була безпеку людей в аеропорту в афганській столиці.
Також США, можливо, виплатять компенсацію родичам загиблих в результаті удару людей.
Співчуття у зв'язку з допущеною військовими помилкою висловив і глава Пентагону Ллойд Остін. Адже загинуло до 10 осіб, в тому числі — до семи дітей. Він визнав, що людина, яка була головною метою удару, не мав ніякого відношення до тероризму і працював в організації Nutrition and Education International.