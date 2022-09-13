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США видали Лаврову візу для візиту в ООН, а екіпажу його літака - ні

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США видали Лаврову візу для візиту в ООН, а екіпажу його літака - ні

Фото: Associated Press

США таки видали візу міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

Проте екіпаж російського літака, яким повинен летіти Лавров не отримав необхідних дозволів. 

Про це повідомляє Reuters.

Москва попросила у Вашингтону 56 віз, щоб російська делегація змогла потрапити на засідання ООН. Російське дипломатичне джерело повідомило, що у вівторок Сполучені Штати схвалили 24 візи.

У листі постпред РФ в ООН  Небензя також зазначив, що екіпаж літака Лаврова не отримав віз. Наразі не зрозуміло, чи надав Вашингтон візи російському екіпажу, чи очікується, що Лавров літатиме комерційними авіакомпаніями до Нью-Йорка.

Нагадаємо, після провалу на Харківському напрямку в Путіна знову захотіли мирних переговорів з Україною. У Кремлі побідкались, що Україна нібито відмовилась від пропозицій, які були ухвалені в Стамбулі. 

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