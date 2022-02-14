США виділять фінансову допомогу для України: про що говорили Кулеба з Блінкеном

США виділять фінансову допомогу для України: про що говорили Кулеба з Блінкеном

Окремо обговорили діяльність місії ОБСЄ.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба порозмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та подякував за рішення виділити макрофінансову допомогу.

Про це Кулеба повідомив у понеділок, 14 лютого.

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"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ", ­­– йдеться у повідомленні українського міністра.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в повноцінному функціонуванні місії.

Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022

Нагадаємо, 14 лютого СММ ОБСЄ підтвердила виїзд з України членів місії, проте місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах в усій Україні.

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