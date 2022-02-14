Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

США виділять фінансову допомогу для України: про що говорили Кулеба з Блінкеном

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США виділять фінансову допомогу для України: про що говорили Кулеба з Блінкеном

Twitter/Дмитро Кулеба

Окремо обговорили діяльність місії ОБСЄ.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба порозмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та подякував за рішення виділити макрофінансову допомогу. 

Про це Кулеба повідомив у понеділок, 14 лютого.

"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ", ­­– йдеться у повідомленні українського міністра.

Він наголосив, що Україна зацікавлена в повноцінному функціонуванні місії.

Нагадаємо, 14 лютого СММ ОБСЄ підтвердила виїзд з України членів місії,  проте місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах в усій Україні.

Українські митці та науковці закликають світових лідерів до допомоги у встановленні миру

Українські митці та науковці закликають світових лідерів до допомоги у встановленні миру

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація