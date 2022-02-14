США виділять фінансову допомогу для України: про що говорили Кулеба з Блінкеном

Окремо обговорили діяльність місії ОБСЄ.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба порозмовляв телефоном з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та подякував за рішення виділити макрофінансову допомогу.
Про це Кулеба повідомив у понеділок, 14 лютого.
"Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля для захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ", – йдеться у повідомленні українського міністра.
Він наголосив, що Україна зацікавлена в повноцінному функціонуванні місії.
Чергова розмова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Продовжуємо активно координувати зусилля задля захисту України. Вдячний США за рішення надати Україні макрофінансову допомогу. Окремо обговорили діяльність СММ ОБСЄ. Україна зацікавлена у повноцінному функціонуванні місії.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022
Нагадаємо, 14 лютого СММ ОБСЄ підтвердила виїзд з України членів місії, проте місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах в усій Україні.
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