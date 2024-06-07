США виділяють Україні новий пакет військової допомоги: що в нього ввійде

США виділяють Україні додаткові 225 мільйонів доларів на озброєння.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час зустрічі із главою України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги.

Про це у соцмережі X повідомила кореспондентка CNN Наташа Бертран, яка була присутня на зустрічі.

"Президент Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував", — йдеться у дописі журналістки.

President Biden and President Zelensky just began their meeting here in Paris, along with SecDef Austin and SecState Blinken. Biden announced a new $225M aid package to Ukraine, which Zelensky thanked him for. pic.twitter.com/dKD91vQptJ — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) June 7, 2024

Нагадаємо, раніше про виділення нового пакету допомоги писало видання Associated Press. До нього увійдуть, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди. Зазначалося, що Сили оборони можуть використати нове озброєння для завдавання ударів по "загрозах всередині Росії, щоб захистити місто Харків від потужного російського нападу".

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