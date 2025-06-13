США відхрестилися від удару Ізраїлю по Ірану: Рубіо умив руки

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки не брали участі в ударах, які Ізраїль завдав проти Ірану, зазначивши, що Ізраїль повідомив США, що вважає ці дії необхідними для самооборони.

Про це пише CNN.

“Сьогодні ввечері Ізраїль вжив односторонніх заходів проти Ірану. Ми не беремо участі в ударах проти Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні. Ізраїль повідомив нам, що вважає ці дії необхідними для самооборони. Президент США Дональд Трамп та адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити: Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США”, — сказав він.

Реклама

Нагадаємо, США раніше розпочали часткову евакуацію з посольства в Багдаді та дозволяють добровільний від’їзд родин військовослужбовців з низки об’єктів на Близькому Сході.