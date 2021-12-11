США відклали відправлення Україні військової допомоги на $200 млн - NBC News

В адміністрації Байдена нібито вирішили "дати більше часу дипломатичним зусиллям для розрядки напруженості".

В адміністрації президента США Джо Байдена відтермінували відправлення до України додаткової військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів.

Про це із посиланням на власні джерела у п'ятницю, 10 грудня, повідомляє NBC News.

Зазначається, що відповідне рішення американський уряд ухвалив задля того, щоб "дати більше часу дипломатичним зусиллям щодо розрядки напруженості та збереження важелів впливу у разі нападу Росії на Україну".

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Водночас, за словами одного зі співрозмовників видання, у США є низка інших варіантів подальшої допомоги Україні, зокрема "значно більший пакет допомоги, який буде схвалено в разі подальшого вторгнення Росії".

Автори вказують на заяву радника американського президента з нацбезпеки Джейка Саллівана, за словами якого, Байден пригрозив Володимиру Путіну жорсткими санкціями проти Москви та додатковою військовою допомогою Україні.

"Ми надамо українцям додаткові засоби захисту понад те, що ми вже надаємо", - сказав він. Ознайомлений із цим питанням співрозмовник заявив журналістам, що радник Байдена "мав на увазі значно більший пакет потенційної допомоги, аніж вантаж на 200 мільйонів доларів".

Водночас, за словами поінформованих джерел, пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів "лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні", його мали схвалити минулого тижня, однак Білий дім нібито вирішив відтермінувати ухвалення остаточного рішення.

Співбесідники також зауважили, що оскільки український уряд подав термінове прохання про військову допомогу місяць тому і отримав позитивну відповідь, залишається незрозумілим, чому пакет не реалізували.

За даними видання, Україна надсилала запит на системи ППО, протикорабельні ракети, додаткові протитанкові ракети Javelin, засоби радіоелектронного придушення, радіолокаційні системи, боєприпаси, модернізовані артилерійські боєприпаси та предмети медичного призначення.

Тим часом у Білому домі та адміністрації українського лідера Володимира Зеленського відмовилися коментувати відповідну інформацію.

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