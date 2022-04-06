США відмовилися брати участь у зустрічах "Великої двадцятки", якщо там буде Росія

США відмовилися брати участь у зустрічах "Великої двадцятки", якщо там буде Росія

Раніше Байден взагалі запропонував виключити Росію з G20.

Сполучені Штати Америки не будуть брати участь в зустрічах "Великої двадцятки", куди приїжджатиме Росія.

Про це 6 квітня заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен, пише CNN.

Під час виступу в Палати представників, Єллен зазначила, що вона чітко пояснила таку позицію США іншим міністрам фінансів.

"Президент Байден чітко дав зрозуміти, і я, безумовно, погоджуюся з ним, що Росія не може поводитись як і раніше у жодній з фінансових установ", – сказала Єллен.

За словами міністерки, Байден попросив виключити Росію з G20, і дав зрозуміти своїм колегам в Індонезії, що США не будуть брати участь у низці зустрічей, якщо там будуть росіяни.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден виступив за виключення Росії з G20, а якщо не вдасться, то запросити на саміт Україну.

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