США відмовляться від переговорів щодо України: Джей Ді Венс зробив заяву

Віцепрезидент Джей Ді Венс / © Associated Press

Реклама

США відмовляться від переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме переговори добросовісно.

Про це на конференції в Мюнхені заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.

«США відмовляться від переговорів, якщо РФ вестиме їх недобросовісно», — сказав він.

Реклама

Віцепрезидент Джей Ді Венс також зазначив, що США знали, що Росія матиме великі запити, адже вона, за словами Венса, «перемагає на фронті». А українці хочуть припинити вогонь, на його думку, через те, що справи «йдуть не дуже добре».