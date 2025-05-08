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США відмовляться від переговорів щодо України: Джей Ді Венс зробив заяву
США відмовляться від переговорів щодо України, якщо Росія не вестиме переговори добросовісно.
Про це на конференції в Мюнхені заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.
«США відмовляться від переговорів, якщо РФ вестиме їх недобросовісно», — сказав він.
Віцепрезидент Джей Ді Венс також зазначив, що США знали, що Росія матиме великі запити, адже вона, за словами Венса, «перемагає на фронті». А українці хочуть припинити вогонь, на його думку, через те, що справи «йдуть не дуже добре».