Сполучені Штати Америки відмовилися допомогти Україні зброєю перед повномасштабним вторгненням Російської Федерації в лютому 2022-го.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський коментарі Fox News.

За словами глави держави, перед вторгненням РФ він особисто попросив тодішнього президента Джо Байдена та його команду вжити превентивних дій. Наприклад, запровадити санкції проти Москви, адже путінські війська та танки скупчувалися на кордонах України.

Зеленський повідомив, що також просив зброю. Втім, йому відмовили, наголосив президент. Тоді у Вашингтоні сказали, що її нададуть, лише "якщо" Росія вторгнеться.

"Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, але вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення, українці залишилися самі, а ми воювали самі", - розповів президент.

Нагадаємо, після своєї інавгурації Трамп заявив, що Україна готова домовлятися про закінчення війни. Нібито він чекає на відповідь Росії та її готовність. За його словами, ця війна не повинна була починатися.

Після цього російський "фюрер" Володимир Путін заявив, що готовий до зустрічі з Трампом. Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона.

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