Прапор США / © Associated Press

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У Сполучених Штатів є багато різних інструментів, якими можна тиснути на Кремль, але Вашингтон не застосовував жодного.

Таку думку в етері Еспресо висловив польський експерт, журналіст Марек Сієрант.

Він заявив, що наразі у Вашингтоні думають, що можуть перетягнути на свою сторону Росію у боротьбі з Китаєм.

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«Подивімося на факти. Факти такі, що США вважають, що можуть відтягнути Росію від Китаю, що можуть поставити Україну на другий план і домовлятися з Іраном, з Північною Кореєю, в Тихоокеанському регіоні, де також є багато запальних точок. У глобальному сенсі Україна для США — це один із багатьох пунктів, про які можна говорити з Росією. У РФ також є люди, які дуже люблять торгувати з США. Віткофф туди не просто так їздить. Треба запитати в нього про зв’язки з російськими олігархами, які дуже люблять і російську, і американську кіноіндустрію», — зауважив Сієрант.

Експерт зазначив, що факти вказують лише на одне — Україна залишилася без дипломатичної підтримки США.

«Поки що військова допомога надходить, але ми хотіли б, щоб ця допомога була ширшою. Потрібно було б розширити цю допомогу і постійно накладати нові санкції на РФ. Але поки що ми цього не бачимо. США мають багато різних інструментів, але не використовують жодного з них», — наголосив Сієрант.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розкритикував ідею тимчасового «перемир’я», яке запропонував Володимир Путін.

Ми раніше інформували, що керівник Центру протидії дезінформацію при РНБО Андрій Коваленко заявив, що пропозиція Росії про припинення вогню на 9 травня не є справжньою ініціативою миру.