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США відповіли на заяву Кремля про "санкційний імунітет"
Сенатор також закликав Кремль звернутися до Китаю та Індії з питанням, чи готові ті так само легковажно ігнорувати наслідки американських обмежень, як це робить Москва.
Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із найближчих союзників президента США Дональда Трампа, різко відреагував на заяву Москви про стійкість до західних обмежень.
Про це Грем зазначив у своєму дописі на платформі Х (ексTwitter).
За його словами, Кремль може й призвичаївся до вже чинних санкцій, однак нові ініціативи Вашингтона стануть справжнім випробуванням.
Водночас Грем визнав, що РФ навчилася виживати під санкціями.
«Росіє, ви маєте рацію: ви навчилися виживати під санкціями. Але схоже, ви не усвідомлюєте, що Дональд Трамп готує нову політику — зокрема, запровадження тарифів проти країн, які купують вашу нафту і газ, тим самим фінансуючи вашу армію», — написав Грем.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп вже визнав, що фінансові санкції проти Росії у відповідь на війну в Україні можуть не спрацювати.
За декілька днів Сполучені Штати можуть ввести нові заходи, включно з тарифами та іншими обмеженнями, проте він не впевнений у їхній ефективності.