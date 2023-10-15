США відправлять другий авіаносець у східне Середземномор’я - ABC News

За словами офіційних осіб США, Пентагон наказав відправити другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я поблизу Ізраїлю, щоб утримати Іран або Хезболлу від приєднання до конфлікту Ізраїлю та ХАМАС.

Високопоставлений американський чиновник і американський чиновник повідомили ABC News, що авіаносній групі USS Eisenhower буде наказано відправитися в східне Середземномор'я, щоб приєднатися до авіаносної ударної групи USS Gerald R Ford, яка прибула туди на початку цього тижня і знаходиться в міжнародних водах біля Ізраїлю.

«Я наказав авіаносній ударній групі USS Dwight D. Eisenhower (CSG) розпочати рух до Східного Середземномор’я», — заявив міністр оборони Ллойд Остін у заяві, підтверджуючи розгортання.

«В рамках наших зусиль зі стримування ворожих дій проти Ізраїлю або будь-яких зусиль, спрямованих на розширення цієї війни після нападу ХАМАС на Ізраїль», - додав він.

Цього тижня високопоставлені офіційні особи США публічно заявили, що присутність авіаносної групи USS Ford у східному Середземномор’ї та додавання нових винищувачів ВПС США до регіону мало продемонструвати прихильність США Ізраїлю та служити засобом стримування. Ірану та Хезболлі не втручатися в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

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«Це посилення позиції мало на меті служити недвозначною демонстрацією на ділі, а не тільки на словах, підтримки США оборони Ізраїлю та служити стримувальним сигналом для Ірану, ліванської Хезболли та будь-яких інших сил в регіоні, які могли б розглядати можливість використання нинішня ситуація може призвести до ескалації конфлікту", - заявив у високопоставлений чиновник оборони США. «Ці вороги повинні добре подумати», - зазначив він.

Третій американський чиновник повідомив ABC News, що Пентагон також розглядає можливість розміщення десантного корабля USS Bataan ближче до Ізраїлю для надання додаткової підтримки, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден повідомив, яку зброю його країна надасть Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів, як Росія може використати війну в Ізраїлі проти України.

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