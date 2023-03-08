США відреагували на протести в Грузії: підтримують право на мирні зібрання

Сполучені Штати Америки назвали універсальним правом людей в Грузії і в будь-якій іншій країні збиратися на мирні протести та висловлювати свої думки, а також вимагати підзвітності влади.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи ситуацію у Грузії, - пише Укрінформ.

«Ми уважно стежимо за подіями в Грузії, які розгорталися впродовж останніх годин», - зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства.

У Вашингтоні помітили повідомлення про акції протестів, а також застосування сльозогінного газу проти людей та інших способів з метою придушити невдоволення громадян у зв’язку із законопроєктами про іноземних агентів.

«Наше послання народу Грузії, уряду Грузії, людям і урядам у всьому світі полягає в тому, що Сполучені Штати підтримують усіх, хто мирно реалізовує те, що є універсальним правом»,- підкреслив речник Держдепартаменту США.

Йдеться про право людей на мирні зібрання, щоби їхні голоси були почуті, на вільні висловлювання, на можливість вимагати від своїх урядів підзвітності.

«Ми й надалі стежитимемо за ситуацією в Грузії», - резюмував представник Держдепартаменту США.

Протести в Грузії: чому люди вийшли на вулиці

В Грузії 7 березня 2023 року ухвалили, попри спротив опозиції і активістів, закон про іноагентів. Він - як видно на російському прикладі - значно придушує свободи не тільки правозахисників та опозиційної преси, але і багатьох не пов'язаних із політичним життям категорій громадян. Тому люди вийшли на протести.

Проте у ніч проти 8 березня 2023 року силовики влаштували жорсткий розгін протестувальників.

Також правоохоронці почали затримувати учасників протестів.

Вночі у Грузії розігнали протест перед будівлею парламенту: люди залишилися за барикадами силовиків. Учасники протесту відходять до провулків, пишуть місцеві Telegram-канали. Тим часом машини із силовиками продовжують прибувати до центру міста.

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