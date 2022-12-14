США відреагували на відмову Кремля вивести війська з України до Різдва

У Державному департаменті США заявляють, що Москва не здатна до конструктивного діалогу. На заклики України до припиненя війни агресорка Росія відповідає новими атаками.

Так речник Держдепу Нед Прайс відреагував на відмову Кремля від пропозиції Володимира Зеленського вивести ворожі війська до Різдва.

"За кожної нагоди росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією і дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог", - наголосив Прайс.

Представник Держдепу засудив такі дії та риторику Кремля. Прайс наголосив, що Вашингтон продовжать надавати військову допомогу Україні, а також допомагати пережити зиму.

"Ми вважаємо, що це найкращий засіб для прискорення процесу переговорів. Ми притягуємо Росію до відповідальності, а також забезпечуємо оборону та потенціал стримування НАТО, і це стратегія, яку ми збираємось продовжувати просувати вперед", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Росію закінчити війну до Різдва. У Путіна від ідеї українського лідера відмовилися. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заяив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час".

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