Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США відреагували на відмову Кремля вивести війська з України до Різдва

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
2157
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США відреагували на відмову Кремля вивести війська з України до Різдва

Фото: Associated Press

Держдеп засуджує дії та риторику Кремля.

У Державному департаменті США заявляють, що Москва не здатна до конструктивного діалогу. На заклики України до припиненя війни агресорка Росія відповідає новими атаками. 

Так речник Держдепу Нед Прайс відреагував на відмову Кремля від пропозиції Володимира Зеленського вивести ворожі війська до Різдва.

"За кожної нагоди росіяни відповідають на заклик України до справедливого миру ще більшою ескалацією і дуже чітким визнанням того, що Росія не налаштована на конструктивний діалог", - наголосив Прайс.

Представник Держдепу засудив такі дії та риторику Кремля. Прайс наголосив, що Вашингтон продовжать надавати військову допомогу Україні, а також допомагати пережити зиму.

"Ми вважаємо, що це найкращий засіб для прискорення процесу переговорів. Ми притягуємо Росію до відповідальності, а також забезпечуємо оборону та потенціал стримування НАТО, і це стратегія, яку ми збираємось продовжувати просувати вперед", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав Росію закінчити війну до Різдва. У Путіна від ідеї українського лідера відмовилися. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заяив, що українській стороні нібито "необхідно приймати ті реалії, які склалися за цей час". 

Читайте також:

Хто штовхає Росію у прірву - Андрій Саварець

Хто штовхає Росію у прірву - Андрій Саварець

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2157
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація