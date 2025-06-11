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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США відреагували на обмін полоненими між Україною та РФ

У Державному департаменті США позитивно оцінили нещодавній обмін полоненими між Україною та Росією, наголосивши на важливості прямих переговорів для досягнення сталого миру.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

У Сполучених Штатах привітали черговий обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо «вже давно говорять, що єдине справжнє рішення можливе лише через прямі переговори між сторонами».

Брюс також запевнила, що Вашингтон підтримує постійний контакт із Києвом та Москвою на найвищому рівні.

Окремо речниця Держдепу прокоментувала сам процес обміну, у межах якого були звільнені тяжкопоранені військові, молоді полонені віком до 25 років, а також передані тіла загиблих воїнів.

«Все, що я можу сказати — це що ми вітаємо цей прогрес на даному етапі», — підкреслила Брюс.

Раніше повідомлялося, що 10 червня відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ.

Ми раніше інформували, що останній обмін полоненими є першим етапом важливої категорії — це тяжкохворі та тяжкопоранені захисники.

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