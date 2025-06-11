США відреагували на обмін полоненими між Україною та РФ

Речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

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У Сполучених Штатах привітали черговий обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, президент Дональд Трамп і державний секретар Марко Рубіо «вже давно говорять, що єдине справжнє рішення можливе лише через прямі переговори між сторонами».

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Брюс також запевнила, що Вашингтон підтримує постійний контакт із Києвом та Москвою на найвищому рівні.

Окремо речниця Держдепу прокоментувала сам процес обміну, у межах якого були звільнені тяжкопоранені військові, молоді полонені віком до 25 років, а також передані тіла загиблих воїнів.

«Все, що я можу сказати — це що ми вітаємо цей прогрес на даному етапі», — підкреслила Брюс.

Раніше повідомлялося, що 10 червня відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ.

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Ми раніше інформували, що останній обмін полоненими є першим етапом важливої категорії — це тяжкохворі та тяжкопоранені захисники.