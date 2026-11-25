Дональд Трамп та Путін / © із соцмереж

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Європейським країнам доведеться взяти на себе основну відповідальність за фінансову та військову підтримку України на тлі зміни політики адміністрації Дональда Трампа щодо Росії.

Про це пише Foreign Policy.

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У матеріалі зазначається, що поточний тиждень може стати визначальним для подальшої фінансової підтримки України. Під час засідання Європейської ради 26–27 листопада лідери країн ЄС мають вирішити питання щодо виділення додаткових 45 млрд євро (приблизно 49,5 млрд доларів). Ці кошти необхідні Києву для забезпечення фінансової стабільності наступного року в умовах постійних російських ракетних і дронових атак та значного бюджетного дефіциту.

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Автори публікації звертають увагу, що від початку другого президентського терміну Дональда Трампа позиція Вашингтона щодо України суттєво змінилася. Йдеться про критичні заяви на адресу Києва, послаблення санкційного тиску на Росію та вимоги до української сторони припинити далекобійні удари по російських нафтопереробних підприємствах.

За оцінкою видання, останнім часом така політика лише посилюється. Зокрема, Трамп призупинив санкційні обмеження щодо експорту російського дизельного пального, пояснюючи це необхідністю зниження цін на паливо. Крім того, його адміністрація фактично послабила дію останніх законодавчих заходів, спрямованих на економічний тиск на Москву.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст розкритикував такий підхід американської адміністрації.

«Усе почалося з угоди щодо дизельного палива. Це найтриваліша цілеспрямована спроба команди Трампа вплинути на хід подій. Мене ще більше дратує те, що вони допомагають [президенту Росії Володимиру] Путіну це робити. Путін прагне підірвати НАТО, і саме тому це викликає таке розчарування», — розповів дипломат.

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На тлі скорочення американської підтримки Європа змушена шукати можливості компенсувати нестачу коштів як для українського бюджету, так і для потреб оборони.

Водночас остаточного рішення щодо нового кредиту поки немає. Перешкодою залишаються позиції чотирьох держав — Угорщини, Словаччини, Болгарії та Чехії. За інформацією Foreign Policy, ці країни не поспішають підтримувати чергове спільне європейське запозичення для фінансування України.

Попри розбіжності, обізнані спостерігачі вважають, що до п’ятниці Європейському Союзу, ймовірно, вдасться погодити додаткові 45 млрд євро. Ця сума має стати доповненням до вже передбаченого кредиту обсягом 90 млрд євро, який ЄС продовжує надавати Україні частинами.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що фінансове забезпечення нової позики планують здійснити коштом заморожених у Європі російських активів.

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Однак видання звертає увагу на невирішену проблему: попри багаторічні дискусії, ані Європейський Союз, ані США, ані Велика Британія досі не перейшли від заморожування російських коштів до їхньої повної конфіскації.

Західні країни побоюються можливих юридичних, фінансових та інших наслідків такого рішення.

«Це ставить під сумнів надійність остаточного забезпечення для цього нового європейського кредиту», — йдеться у статті.

У Foreign Policy наголошують, що Європа усвідомлює важливість подальшої підтримки України. Можливість української держави продовжувати опір російській агресії або принаймні уникнути невигідного мирного врегулювання має вирішальне значення не лише для Києва, а й для безпеки самих європейських країн.

Автори матеріалу зазначають, що проблема залежності України та Європи від власних ресурсів стала особливо очевидною ще в січні 2025 року. Відтоді Сполучені Штати не надали Києву нової фінансової допомоги.

Крім того, Вашингтон періодично призупиняв обмін розвідувальними даними та доступ до супутникового зв’язку. Також американська сторона продовжує перешкоджати продажу Україні необхідних ракет-перехоплювачів, які перебувають на складах європейських держав.

Додаткове напруження виникло після заяв заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі. Минулого тижня він розкритикував українські удари по російських нафтопереробних підприємствах, заявивши, що такі операції нібито не дають належного результату.

Водночас російські війська продовжують атакувати українські міста ракетами та безпілотниками. Під ударами залишаються Київ, Харків та інші великі населені пункти.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст також висловився щодо наслідків політики Вашингтона для української оборони.

«Трамп просто захищає Путіна і ускладнює Україні можливість захищатися», — сказав дипломат.

Раніше повідомлялося, що США та Росія вимагають переглянути архітектуру безпеки в Європі заради завершення війни в Україні, але європейські союзники окреслюють жорсткі «червоні лінії».

Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін пожалівся, що Україна продовжує атакувати об’єкти паливно-енергетичного комплексу РФ попри заклики президента США Дональда Трампа.

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