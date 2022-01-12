США вимагають від Росії "пояснити або зупинити" військові навчання поблизу кордонів з Україною: заява

США вимагають від Росії "пояснити або зупинити" військові навчання поблизу кордонів з Україною: заява

"Над Україною не повинен висіти цей дамоклів меч", - підкреслила заступниця держсекретаря США із політичних питань.

Переговори між США і Росією завершаться успіхом лише в разі "атмосфери деескалації", для досягнення якої Москві необхідно пояснити або зупинити військові навчання поблизу кордонів з Україною.

Про це заступниця держсекретаря США із політичних питань Вікторія Нуланд і речник американського Держдепу Нед Прайс заявили під час брифінгу у вівторок, 11 січня.

За словами Нуланд, Росія поки не вдалася до кроків, необхідних для деескалації. "Ці переговори продовжаться, але вони не увінчаються успіхом, якщо ми не зможемо провести їх в атмосфері деескалації. Над Україною не повинен висіти цей дамоклів меч", - підкреслила вона.

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Прайс, зі свого боку, зазначив, що зниження напруженості передбачає, зокрема, "повернення російських військ до казарм", а також "прозорість будь-яких легітимних навчань, які відбуваються на території РФ".

"Навчання мають бути або пояснені, або зупинені, щоб вказане важке озброєння повернулося до звичних місць зберігання, - наголосив речник Держдепу. - Ми прагнемо зробити все можливе, щоби підтримати дипломатичне врегулювання конфлікту на сході України".

Нед Прайс додав, що Україна "продемонструвала прихильність до мирного припинення війни" і США "готові підтримати ці зусилля".

Він також нагадав, що декілька місяців тому на кордонах України не було 100 тисяч російських військовослужбовців, масштабних навчань із бойовою стрільбою і маневрів з важким озброєнням, гелікоптерами тощо. За його словами, Кремль і не намагався діяти таємно.

"Це підкреслює і підтримує наше занепокоєння, а також той факт, що це робилося і робиться у спробі залякати", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація розпочала військові навчання в регіонах, які межують з Україною. Участь у них беруть близько трьох тисяч російських військовослужбовців.

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Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

Тим часом конгресмени в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс".

Перемовини в Женеві: Росія не змогла переконати США не запрошувати Україну до НАТО

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