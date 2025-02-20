США виступили проти називання Росії "агресором" у заяві G7 – FT

Наполягання адміністрації Трампа на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".

США виступили проти того, аби назвати Росію "агресором" у заяві G7, присвяченій третій річниці повномасштабного вторгнення РФ до України. Мовляв, це може поставити під загрозу традиційну демонстрацію єдності G7.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п’ятьох знайомих із ситуацією західних посадовців.

Посадовці також сказали, що наразі залишається невизначеною участь президента України Володимира Зеленського в онлайнсаміті, запланованому на 24 лютого.

У статті зазначається, що розбіжності виникли після того, як президент США Дональд Трамп звинуватив Україну у розв’язаній Росією війні, назвав Зеленського "диктатором без виборів" і запропонував запросити Москву назад до G7.

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Західні чиновники на умовах анонімності сказали, що посланці США виступили проти фрази "російська агресія" та подібних описів, які лідери G7 використовували ще від 2022 року для опису війни в Україні.

Зауважимо, що у заяві лідерів "Великої сімки" від 2024 року про російську агресію згадується п'ять разів.

За словами двох анонімних джерел, наполягання американської адміністрації на пом'якшенні формулювань відображає ширший зсув у політиці США до опису війни як "конфлікту в Україні".

Ця зміна означає відмову від термінології, яку використовувала адміністрація експрезидента США Джо Байдена, що часто застосовувала вирази на кшталт "російська агресія", описуючи найбільшу сухопутну війну в Європі від часів Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що був би радий, якби Росія знову приєдналася до G7, звідки її вигнали за агресію проти України.