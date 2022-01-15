США влаштують РФ "гучні розбірки" в Радбезі ООН в разі її вторгнення до України - FP

США влаштують РФ "гучні розбірки" в Радбезі ООН в разі її вторгнення до України - FP

Адміністрація Байдена намагатиметься "підкреслити дипломатичну ізоляцію Росії" і "вбити клин" між РФ і Китаєм.

США влаштують "гучні публічні розбірки" з Росією в Радбезі ООН в разі вторгнення російських військ до України.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Foreign Policy.

За даними видання, адміністрація американського президента Джо Байдена намагатиметься "підкреслити дипломатичну ізоляцію Росії", а також, за можливості, "вбити клин" між РФ і Китаєм.

Американський високопосадовець на умовах анонімності розповів, що США вже інформують ключових союзників у Європі та Раді Безпеки ООН щодо російської військової діяльності і готуються до потенційного публічного протистояння.

"Це зусилля стане для пані посла США в ООН Лінди Томас-Грінфілд серйозною перевіркою її навичок ведення дебатів, оскільки вона зустрінеться віч-на-віч з послом Росії Василем Небензею", - йдеться у матеріалі.

Співрозмовник видання також підкреслив, що військова загроза Росії завдає удару "в саме серце Статуту ООН". "Є цінність у приверненні уваги до кризи, - додав він. - Це продемонструвало б, наскільки ізольована Росія у Раді Безпеки ООН та на світовій арені".

Автори наголошують, що "плани США є попередніми і можуть не здійснитися, якщо Сполучені Штати та Росія досягнуть згоди на поточних переговорах".

12 січня у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО, під час якого обговорювали питання безпеки на тлі нарощування військової присутності РФ біля кордонів України. За підсумками зустрічі НАТО відкинуло ультиматум Кремля щодо українських перспектив в Альянсі, заявивши, що компромісів не буде.

А 10 січня у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

Росія готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну | Новини світу

Читайте також: