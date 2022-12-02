США внесли ПВК "Вагнер" та Росію до "чорного списку" щодо свободи віросповідання

Зокрема, РФ потрапила до списку держав, що викликають особливе занепокоєння в межах "Закону про міжнародну релігійну свободу".

США внесли ПВК "Вагнер" разом із "Талібаном" до списку організацій, що викликають занепокоєння у сфері свободи віросповідання.

Про це йдеться в заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Я призначаю угруповання "Аш-Шабаб", "Боко харам", "Хайят Тахрір аш-Шам", хуситів, радикальний рух "Талібан" і "Вагнер", ґрунтуючись на її діях у ЦАР, структурами, що викликають особливе занепокоєння", – сказано в письмовій заяві посадовця.

Блінкен також вніс низку країн до списку тих, які викликають особливе занепокоєння в межах "Закону про міжнародну релігійну свободу" від 1998 року. До списку потрапили М'янма, Китай, Іран, Північна Корея, Пакистан, Росія, Саудівська Аравія, Таджикистан, Туркменістан, Еритрея, Куба та Нікарагуа. Останні дві держави стали новачками списку, адже всі попередні потрапляли туди й раніше.

Держдепартамент США заявляв, що влада вказаних країн причетна або допускає вчинення особливо серйозних порушень свободи віросповідання.

Держдеп також вніс Алжир, ЦАР, Коморські острови та В'єтнам до спеціального контрольного списку держав, уряди яких є відповідальними за серйозні порушення свободи віросповідання.

Зауважимо, в листопаді західні ЗМІ повідомили, що російський олігарх та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вербує ув'язнених у колоніях Центрально-Африканської Республіки.

Наагдаємо, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій Росія проголошена державою-спонсоркою тероризму через повномасштабну війну та воєнні злочини в Україні.

Окрім того, депутати ЄП пропонують визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією.

Справа "Вагнера" і Пригожина - в суді

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