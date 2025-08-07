США вперше отримали сигнали Кремля щодо умов завершення війни: деталі від Рубіо

США. / © Associated Press

США вперше отримали чіткі сигнали від Кремля щодо можливих умов припинення повномасштабної війни. Нарешті Білий дім краще розуміє умови, на яких країна-агресорка буде готовою завершити повномасштабне вторгнення.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю Fox Business Network.

З його слів, наразі невідомо, у які терміни може закінчитися війна. Але адміністрація США вперше побачила конкретні пропозиції Росії. Однак, каже американський посадовець, у Вашингтоні мають порівняти те, на що готові піти і Київ, і Москва для закінчення війни.

Рубіо наголошує, що нібито вперше, стало зрозуміло, “що Росія могла б попросити, щоб покласти край війні”. Втім, він не розкрив самих умов Кремля.

“Очевидно, що українці мають право голосу в цьому питанні, – наголоси він. – Ми повинні зблизити дві сторони і дві позиції настільки, щоб… президент (Дональд) Трамп, зміг підключитися й домогтися успіху”, - додав американський держсекретар.

Водночас, наголошує Марко Рубіо, потрібно мати “достатнє уявлення про те, як закінчиться війна, щоб потім, в ідеалі, перейти до припинення вогню на короткий проміжок часу й використати цей час для остаточного завершення війни”. Втім, потрібно буде пройти довгий шлях, щоб зрозуміти, як закінчиться війна, додав держсекретар.

Нагадаємо, Марко Рубіо назвали головну умову зустрічі Трампа із Зеленським та Путіним. Такі тристоронні переговори можуть відбутися, якщо позиції Києва, Москви та європейських партнерів вдасться зблизити. З його слів, якщо Вашингтону “вдасться звести їх досить близько те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє – Путін і Зеленський".

Тим часом речниця Білого дому Керолайн Лівіт каже, що зустріч Трампа та Путіна пропонує Росія. Водночас вона не уточнила, чиєю була ініціатива провести спільну зустріч президентів США, України і Росії після можливих переговорів Трампа й Путіна.