США вперше відправлять в Україну ракети великої дальності ATACMS - ЗМІ

За словами офіційних осіб США, адміністрація президента Джо Байдена, ймовірно, надішле Україні тактичні ракетні системи великої дальності (ATACMS) для допомоги у боротьбі проти російського вторгнення на її територію.

Про це пише ABC News.

"Вони йдуть", - сказав один чиновник, який мав доступ до планів допомоги з безпеки. Чиновник зазначив, що, як завжди, такі плани можуть бути змінені до офіційного оголошення.

Другий чиновник сказав, що ракети «на столі» і, ймовірно, будуть включені в майбутній пакет допомоги з безпеки, додавши, що остаточне рішення ще не прийнято. За словами посадовця, можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети.

Маючи радіус дії до 290 миль, залежно від версії, розгортання ATACMS могло б дозволити Україні досягати цілей майже в чотири рази далі, ніж за допомогою ракет, які зараз постачаються для високомобільних артилерійських ракетних систем США та ракет залпового вогню.

Досі адміністрація відхиляла запити президента України Володимира Зеленського щодо зброї, навіть після того, як Велика Британія та Франція надіслали аналогічні ракети Storm Shadow, через занепокоєння як ескалацією з Росією, так і збереженням власних запасів Америки.

У липні 2022 року радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США «готові піти на ризик», але натякнув, що відправлення ATACMS може призвести до прямого конфлікту з Росією.

«Є певні можливості, які президент сказав, що він не готовий надати. Однією з них є ракети великої дальності, ATACMS, які мають радіус дії 300 кілометрів, тому що він вірить, що хоча ключовою метою Сполучених Штатів є робити все необхідне, щоб підтримати та захистити Україну, ще одна ключова мета полягає в тому, щоб ми не опинилися в ситуації, коли ми прямуємо до третьої світової війни», – сказав він на Аспенському форумі безпеки.

Через рік на тому ж заході Салліван був менш категоричним.

«Віддамо ми остаточно ATACMS чи ні, буде рішенням за президентом. Він говорив про це з президентом Зеленським. Вони продовжують цю розмову», — сказав він вже цього липня.

Раныше повідомлялось, що Україна веде переговори з США щодо постачання ракет ATACMS, які мають великий радіус дії.

Що відомо про ракети ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) — це американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, які виробляє компанія Lockheed Martin. Армійський тактичний ракетний комплекс в залежності від модифікації вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів, пише виробник.

Це клас ракет "земля-земля", тобто запускаються з землі та вражають наземні цілі. ATACMS не тільки далекобійні, а й високоточні.

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