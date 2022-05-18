США впевнені, що НАТО дійде згоди в питанні вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії

США впевнені, що НАТО дійде згоди в питанні вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії

США впевнені в можливості досягнення такого консенсусу між Туреччиною та двома країнами щодо їх членства в НАТО.

Адміністрація США переконана, що попри заяви Туреччини про небажання підтримати приєднання Швеції й Фінляндії до НАТО консенсус у цьому питанні буде знайдено.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Ми впевнені, що в Альянсі досягнуть консенсусу стосовно процесу приєднання (Швеції й Фінляндії – ред.)», - зауважила речниця Білого дому.

США впевнені в можливості досягнення такого консенсусу між Туреччиною та двома країнами щодо їх членства в НАТО.

Зараз відбуваються розмови між урядами цих країн.

«Я не можу говорити за уряд Туреччини про те, що їм потрібно або чого вони хочуть досягти. Але, знову ж таки, ми відчуваємо впевненість (у досягненні згоди – ред.)», - підкреслила речниця адміністрації США.

Нагадаємо, як заявила очільниця посольства США Крістіна Квін, Україна може вступити до Альянсу без етапу Плану дій щодо членства.

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