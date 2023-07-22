США вважають, що відновити постачання зерна з України буде "дуже і дуже важко" через погрози Росії

США разом з партнерами працюють над тим, щоб відновити постачання зерна з України, які знову заблокувала Росія, але зробити це буде «дуже і дуже важко».

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, - пише "Голос Америки".

Він наголосив, що через те, що Росія у понеділок, 17 липня, вийшла з Чорноморської зернової угоди, морські перевезення зупинилися, а суходолом неможливо перевезти такі ж обсяги зерна.

«Ми працюємо з союзниками, працюємо з іншими партнерами, з Україною, щоб розглянути інші варіанти. Але я повинен вам сказати, що я не думаю, що можна надолужити втрачені обсяги, які припинились з цією ініціативою, через інші шляхи. Тому ми докладемо всіх зусиль. Але це сильно заважає транспортуванню», – зауважив Блінкен.

Він зазначив, що разом з партнерами і союзниками США шукають альтернативи морському шляху, бо відновити комерційні морські перевезення буде «дуже і дуже важко». Тому що для перевізників та страховиків, було б дуже важко працювати в такому середовищі, «враховуючи загрози і більше ніж загрози, – дії, які Росія вжила протягом останніх кількох днів».

Росія навіть не натякає, а прямо погрожує тим, що вона нападатиме на кораблі, які заходитимуть в українські порти, щоб вивезти на світові ринки харчі.

«Через чотири дні, відколи вони вийшли з цієї домовленості, що вони зробили? Росія щодня бомбардувала Одеський порт. Вони заклали більше мін та погрожували судноплавству. Насправді лише вчора вони провели навчання, яке навмисно оприлюднили, де вони симулювали атаку на корабель. Що це говорить вам про їхні наміри? Що це говорить вам про відсутність будь-якої елементарної пристойності, коли справа доходить до доставлення їжі туди, куди потрібно?» – риторично запитав американський державний секретар.

«Ми висловили справжнє занепокоєння з цього приводу. Мені здається, ви чули, як Білл Бернс про це казав, також Джон Кірбі сказав з трибуни Білого дому. Знову ж таки, це те, що є невід’ємною частиною російського сценарію», – резюмував Блінкен.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Зеленський доручив підготуватися до роботи зернового коридору. В України є "план Б"?"

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої сторони обговорили ситуацію з "зерновою угодою".

Читайте також: