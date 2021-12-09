США ввели санкції проти ексочільника Конституційного суду Тупицького

Під обмеження США потрапила і дружина Тупицького Ольга.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією.

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Проти Олександра Тупицького запровадили санкції "за значні корупційні дії, зокрема за отримання грошового хабара під час роботи в українській судовій системі".

"Дружина Тупицького Ольга Тупицька також фігурувала у цьому", – сказано на сайті Держдепартаменту США.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до США та блокування всіх фінансових активів особи в банках Сполучених Штатів.

Нагадаємо, у грудні 2020 року президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади голови КСУ. У березні 2021 року Зеленський своїм указом звільнив Олександра Тупицького з посади голови Конституційного Суду України. Своєю чергою Верховний суд визнав незаконним указ президента про скасування призначення Тупицького суддею.

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