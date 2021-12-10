США ввели санкції проти Портнова і Тупицького: Венедіктова прокоментувала рішення

Санкції запроваджено в межах так званого закону Магнітського.

У Сполучених Штатах ввели санкції проти українських громадян: першого заступника голови адміністрації часів Януковича - Андрія Портнова і колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 10 грудня.

Втім, це не призведе до відкриття проти них нових справ в Україні, так генеральна прокурорка Ірина Венедіктова прокоментувала рішення Міністерства фінансів та Державного департаменту США. Але слідство, зокрема, щодо ексголови КСУо вже ведеться.

Санкції запроваджено в межах так званого закону Магнітського, який передбачає покарання для людей, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. Так, Портнову Сполучені Штати закидають створення корупційної мережі в судах і купівлю рішень. Тупицького до санкційного списку внесли за отримання хабаря.

Новини України: Венедіктова прокоментувала ситуацію щодо санкцій США проти Тупицького та Портнова

"Це не перші українські громадяни, проти яких запроваджують санкції США. Ми прекрасно розуміємо, що юридичної підстави запровадження санкцій інших країн для української юрисдикції для відкриття кримінальних справ немає. Але ми так самоз вами прекрасно обізнані, що відбувається в цьому плані в Україні. У нас по пану Тупицькому дві кримінальні справи, одна яка вже закінчилося розслідування. Ми рухаємося своїм шляхом", - наголосила очільниця офісу генпрокурора.

Як повідомлялося, Ірина Венедіктова перебуває з першим від 2002 року візитом Генпрокурора України до Мін’юсту США. Вона зустрілась із заступником Генерального прокурора США з питань відділу кримінальних справ Кеннетом А. Політом-молодшим та його заступником і радником з міжнародних справ Брюсом К. Шварцом

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