Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Володимир Путін / © ТСН

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США підготували новий сценарій завершення війни в Україні, який передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі та відмову від НАТО. Журналісти розкрили ключові деталі умови, які пропонуються Києву та Москві.

Про це повідомив журналіст Дмитро Гордон з посиланням на The Economist.

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Видання з посиланням на українських посадовців поінформувало про ключові положення можливого мирного плану. Зокрема, на Донбасі може бути створена демілітаризована зона, тоді як Росія може розраховувати на відновлення бізнесових домовленостей зі США, послаблення санкцій та політичну нормалізацію.

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Для України передбачають інвестиційний пакет і перспективу членства у Євросоюзі. Водночас Київ має відмовитися від прагнення вступити до НАТО.

«Найновіший „пряник“ для путіна — пропозиція відновити продажі російського газу до Європи, які мали бути повністю припинені до кінця року, і перезапустити трубопровід „північний потік“, — зауважив Гордон.

Нагадаємо, за даними The New York Times, адміністрація президента США Дональда Трампа посилює тиск на президента України Володимира Зеленського, переконуючи погодитися на мирну угоду з Росією та відмовитися від окупованих східних територій в обмін на потенційні економічні вигоди. США паралельно рухаються до нормалізації відносин із Москвою.

До слова, в інтерв’ю Fox News Зеленський назвав вимоги Росії віддати весь Донбас несправедливими та заявив, що 2026 року країна-агресорка не мала успіхів на полі бою. За словами президента, окупанти намагаються примусити Україну відступити за допомогою тиску та масованих атак ракетами й дронами. Зеленський наголосив, що українці тримаються міцно й не покинуть власні домівки.

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