- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 162
- Час на прочитання
- 1 хв
США виходять із десятків міжнародних організацій: Трамп підписав відповідний документ
Президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення фінансування та участі Сполучених Штатів у 66 міжнародних організаціях, серед яких понад три десятки структур системи ООН.
Президент США Дональд Трамп підписав документ, яким Сполучені Штати припиняють фінансування та участь у 66 міжнародних організаціях, зокрема у 31 структурі системи ООН.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
У заяві зазначається, що багато з цих організацій, на думку американської адміністрації, просувають радикальну кліматичну політику, ідеї глобального управління та ідеологічні програми, які суперечать суверенітету й економічним інтересам США.
Як уточнили у Білому домі в дописі в соцмережі X, підписаний Трампом документ передбачає вихід США загалом із 66 міжнародних структур, які, за оцінкою адміністрації, «більше не відповідають інтересам Америки».
Ідеться про 31 орган у складі Організації Об’єднаних Націй, а також ще 35 міжнародних організацій поза системою ООН.
Наразі у Білому домі не оприлюднили перелік конкретних організацій, участь у яких Сполучені Штати припиняють.