Політика
162
1 хв

США виходять із десятків міжнародних організацій: Трамп підписав відповідний документ

Президент США Дональд Трамп підписав документ про припинення фінансування та участі Сполучених Штатів у 66 міжнародних організаціях, серед яких понад три десятки структур системи ООН.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Білий дім

Білий дім / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп підписав документ, яким Сполучені Штати припиняють фінансування та участь у 66 міжнародних організаціях, зокрема у 31 структурі системи ООН.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

У заяві зазначається, що багато з цих організацій, на думку американської адміністрації, просувають радикальну кліматичну політику, ідеї глобального управління та ідеологічні програми, які суперечать суверенітету й економічним інтересам США.

Як уточнили у Білому домі в дописі в соцмережі X, підписаний Трампом документ передбачає вихід США загалом із 66 міжнародних структур, які, за оцінкою адміністрації, «більше не відповідають інтересам Америки».

Ідеться про 31 орган у складі Організації Об’єднаних Націй, а також ще 35 міжнародних організацій поза системою ООН.

Наразі у Білому домі не оприлюднили перелік конкретних організацій, участь у яких Сполучені Штати припиняють.

162
