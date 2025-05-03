США виходять з переговорів: Держдеп уточнив, що малося на увазі

Прапор США. / © Associated Press

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Наразі ситуація не дійшла до того, щоб Сполучені Штати Америки вирішили відмовитися від ролі посередника в переговорах щодо України.

Про це заявила офіційний представник Держдепу Теммі Брюс, повідомляє “УНІАН”.

"Наразі наша позиція залишається тією ж самою. Однак, якщо не буде прогресу, це зміниться. Ця зміна стосуватиметься наших дій як посередника. Проте ми ще не перебуваємо в такій точці, рішення щодо цього ухвалюватимуть президент і держсекретар", - повідомила американська посадовиця.

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З її слів, гіпотетична відмова Вашингтона від посередництва не означатиме, що Штати не хочуть миру або загалом відмовляються допомагати у врегулюванні.

Попередні заявив США щодо посередництва

Напередодні речниця Держдепу США Теммі Брюс заявила, що Вашингтон виходить з переговорів України та РФ. Мовляв, країна більше не планує виконувати роль посередника. Зі слів американської посадовиці нібито відтепер ініціатива має перейти безпосередньо до Києва та Москви.

Державний секретар Марко Рубіо зробив заяву про посередництво президента США Дональда Трампа в мирній угоді щодо України. Політик припустив, що американському лідеру, можливо, доведеться переглянути зусилля щодо посередництва, якщо Вашингтон "дуже скоро” не побачать прориву.

Окрім того, Теммі Брюс наголосила, що США очікують від Києва та Москви конкретний пропозицій щодо завершення війни. Бо, мовляв, Штати мають й інші пріоритети, окрім війни в Україні.

Дата публікації 22:48, 02.05.25 Кількість переглядів 5 США кардинально міняють підхід до спроб зупинити війну!