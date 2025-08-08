США вимагають дій від Києва і Москви: Держдеп зробив заяву про мир в Україні

Держдеп США.

Україна та агресорка Росія повинні докласти зусиль, щоб повністю припинити війну. Сполучені Штати Америки розглядають економічний тиск як один із варіантів для завершення конфлікту.

Про це написала речниця американського Держдепу Темі Брюс на сторінці у Мережі Х.

Вона наголосила, що президент США Дональд Трамп продовжує працювати над припиненням російсько-української війни.

“Використання економічної потужності Америки для досягнення результатів у переговорному процесі – один із багатьох його варіантів. Обидві сторони повинні активізуватися, щоб повністю зупинити конфлікт”, - додала Брюс.

Нагадаємо, заступник речника американського Державного департаменту Томмі Піггот заявив, що “ключ” для завершення війни в Україні - це “залучення двох сторін до переговорів“. Він наголошує, перш за все - це “не питання довіри” до “фюрера” РФ Володимира Путіна, а це - “питання дій”.

Зауважимо, експосол Великої Британії в Україні Саймон Сміт каже: важливим питання залишається те, як серйозно Трамп і Путін налаштовані завершити війну. З його слів, “фюрер” РФ упевнений, що час на його боці, а тому “все, що йому потрібно робити, це продовжувати працювати та чекати, поки підтримка України зламається”.