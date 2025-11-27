Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати в першу чергу хочуть домогтися укладення мирної угоди між Україною та Росією і лише після цього готові говорити про гарантії безпеки.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на європейських дипломатів, знайомих із деталями американських пропозицій Києву.

За словами одного з євродипломатів, ця вимога стала ключовою в матеріалах, які Сполучені Штати передали українській стороні минулого тижня. Інший співрозмовник уточнив, що держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими чиновниками заявив: президент Дональд Трамп готовий надати Україні довгострокові гарантії безпеки, але пізніше — вже після мирних домовленостей.

Реклама

Ще один європейський дипломат повідомив, що Рубіо підіймав тему гарантій під час переговорів у Женеві, однак не деталізував її і не повторював ці пропозиції в окремих розмовах із британськими та французькими представниками.

За даними Politico, глава Держдепу також окреслив низку питань, які сторони повинні вирішити вже після укладення угоди. Європейські дипломати припускають, що йдеться, зокрема, про території та заморожені російські активи.

У Білому домі водночас наполягають, що жоден варіант мирної угоди не може обійтися без гарантій безпеки для України.

«Адміністрація Трампа неодноразово заявляла, як публічно, так і приватно, що будь-яка угода має забезпечувати повні гарантії безпеки та стримування для України», — сказала заступниця речника Білого дому Анна Келлі.

Реклама

Держдепартамент США проігнорував запит Politico щодо додаткових коментарів.

Як пише видання, під час перемовин у четвер Рубіо заявив європейським партнерам, що США не вважають себе «справедливим посередником», адже Вашингтон надає військову допомогу Україні та водночас вводить санкції проти Росії.

Частина європейських країн побоюється, що адміністрація Трампа може змістити баланс у бік Москви.

«Жодного слова про права людини, гуманітарні питання, міжнародне право або принципи. Така пропозиція створює нову європейську „архітектуру безпеки“, повну дірок», — зазначив третій європейський дипломат.

Реклама

Раніше повідомлялося, що одна з пропозицій в новому «мирному плані» США для України може зірвати використання заморожених російських активів для надання Києву кредиту в розмірі 140 млрд євро.

Ми раніше інформували, що Кремль навмисно «злив» записи розмов помічників Трампа з росіянами.