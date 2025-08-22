США вирішили не ділитися даними щодо переговорів з Росією–Україною з країнами - ЗМІ

Прапор США / © Associated Press

У розпалі війни Росії проти України, попри численні високорівневі зустрічі для обговорення шляхів миру, CBS News стало відомо, що директорка національної розвідки США Тулсі Ґаббард видала кілька тижнів тому вказівку розвідувальному співтовариству США не поширювати жодну інформацію щодо переговорів із Росією–Україною з так званими партнерами з альянсу «П’яти очей».

Меморандум, датований 20 липня, містить директиву класифікувати всі аналітичні дані та інформацію, пов’язану з мирними переговорами, як "NOFORN" — тобто заборону на іноземне поширення. Це означає, що ці дані не можна передавати іншим країнам або іноземним громадянам. Єдиним винятком є публічно доступна інформація. Розповсюдження обмежується лише тими агентствами, які створили або отримали ці дані.

Водночас директива не забороняє обмін дипломатичною інформацією, отриманою іншими каналами, або військовою інформацією, не пов’язаною з мирними переговорами — наприклад, тією, що допомагає Україні в її оборонних операціях.

При зверненні CBS News до Офісу директора національної розвідки відповіді не було – запит переправляли до Білого дому, де також мовчать.

Як повідомлялося раніше, західні чиновники активно працюють над узгодженням плану безпекових гарантій для України, який би підтримала адміністрація Дональда Трампа. Військові опрацьовують чотири ключові сценарії, які дозволять стримати агресію Росії.

У Кремлі заявили, що РФ погодиться, щоб безпеку України гарантували «на рівній основі» Китай, Сполучені Штати Америки, Велика Британія і Франція.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на американських військових, які спільно з європейськими колегами підготували варіанти допомоги Україні з залученням своїх збройних сил, повідомило, що США можуть забезпечити над Україною безпольотну зону як один з варіантів повоєнних гарантій безпеки.