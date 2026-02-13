США вирішили взятися за Угорщину і Словаччину: Рубіо зробив заяву

Марко Рубіо. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки будуть закликати Угорщину і Словаччину не купувати енергоносії агресорки Росії.

Про це заявив американський держсекретар Марко Рубіо під час спілкування з журналістами перед вильотом на Мюнхенську конференцію з безпеки.

"Ну, ми проведемо з ними відповідні переговори. Ми поговоримо з ними про те, що потрібно зробити", - відповів він на запитання про те, чи проситиме Вашингтон, аби Братислава і Будапешт відмовилися від російських енергоносіїв.

За його словами, незабаром планується візит делегації США як до Угорщини, так і до Словаччини.

Нагадаємо, ABC News писало про те, що в РФ обвалилися доходи від нафти й газу до небачених роками мінімумів. Санкційний тиск США та ЄС змушує Кремль екстрено підвищувати податки, щоб втримати фронт.

Нафтогазовий експорт залишався ключовим джерелом наповнення російського бюджету протягом усієї війни проти України. Однак тепер ці надходження різко скоротилися й досягли рівнів, яких не фіксували вже багато років.