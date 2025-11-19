США висунули Україні "мирні пропозиції" з відмовою від територій: ЗМІ дізналися подробиці

Президент України Володимир Зеленський, президент РФ Володимир Путін та президент США Дональд Трамп / © ТСН

США передали президенту України Володимиру Зеленському проект рамкової угоди щодо завершення війни з Росією, який передбачає значні поступки з боку Києва, зокрема відмову від частини території та скорочення армії. Джерела зазначають, що Вашингтон прагне змусити Київ прийняти основні положення документа, який може бути максимальною вимогою Кремля.

Про це пише Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Умови «мирного» плану: скорочення армії та Донбас

Співрозмовники видання повідомили, що Вашингтон наполягає, аби Київ прийняв основні пункти цього документа, який був розроблений адміністрацією США. Серед ключових умов, які пропонуються Україні для припинення війни, згадуються:

Відмова від території. Скорочення чисельності Збройних Сил України. Відмова від певних видів озброєння.

Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер підтвердив цю інформацію, зазначивши, що поспішна американсько-російська пропозиція, яку намагаються просунути українській стороні, «рівнозначна капітуляції України».

Незадоволення Зеленського та «вимоги Кремля»

Джерела Financial Times стверджують, що пропозиції США фактично є лише «максималістськими вимогами Кремля». Це пояснює негативну реакцію Києва, про яку також стало відомо журналістам.

«Вона [пропозиція] включає скорочення української армії вдвічі, відмову від певних видів озброєння та здачу Донбасу», — пише видання.

Українська влада послідовно відстоює свою «формулу миру», яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності країни та виведення російських військ. Проте, на тлі затяжного конфлікту, Вашингтон, схоже, посилює тиск на Київ. Повідомляється, що мета Вашингтона — спонукати Україну прийняти ці рамкові положення як основу для припинення війни, навіть якщо це вимагає значних та болючих поступок.

