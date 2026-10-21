Кушнер, Віткофф і Путін. / © Associated Press

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Спецпосланець США Стів Віткофф 21 жовтня зустрінеться в Санкт-Петербурзі з диктатором Росії Володимиром Путіним. Він представити Кремлю оновлену пропозицію щодо завершення війни.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на американського посадовця.

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Напередодні в Осло відбулися переговори Віткоффа із українським президентом Володимиром Зеленським. Зять і радник президента США Джаред Кушнер барв участь у зустрічі дистанційно.

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«Американська сторона сподівається, що нова пропозиція відкриє шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів», — розповіло джерело видання.

Сторони працювали над спільною пропозицією щодо рамкової угоди для завершення війни. За словами співрозмовника, Київ «висунув нові ідеї та пропозиції, які детально обговорили».

У Вашингтоні заявили про «суттєвий прогрес» і високий рівень узгодженості щодо подальших кроків. Водночас Штати сподіваються, що Кремль стане більш схильним до компромісів після низки кроків Білого дому, які позитивно сприйняли в Москві. Зокрема, йдеться про послаблення санкцій щодо продажу російського дизельного пального.

Водночас джерело повідомило, що під час розмови Кушнер «знову наполягав на вимозі Дональда Трампа» щодо припинення українських ударів по російських НПЗ. За словами співрозмовника, «Джаред був дуже прямолінійним» під час розмови.

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Відомо, що після зустрічі Володимир Зеленський заявив, що готовий припинити удари по нафтопереробних заводах, якщо Москва зробить взаємні кроки.

За словами американського посадовця, Білий дім розраховує, що оновлена пропозиція допоможе прокласти шлях до прямих переговорів за участю Трампа, Зеленського і Путіна, а також до ширших багатосторонніх перемовин.

Переговори в Осло — останні новини

Напередодні у столиці Норвегії Осло відбулися переговори президента Володимира Зеленського зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. Сторони обговорили результати попередніх перемовин у Маямі, гарантії безпеки для України та низку «чутливих питань». Зокрема, американська сторона підтвердила, що гарантії безпеки для України мають бути сильними.

Президент також повідомив, що відповідні пропозиції вже зафіксували в документі. Стів Віткофф має передати їх російській стороні під час зустрічі з Володимиром Путіним, яка запланована на 21 жовтня.

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