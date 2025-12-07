США вивчають досвід України у використанні автономної зброї — глава Пентагону

Піт Гегсет / © Associated Press

Збройні сили США аналізують застосування автономних систем озброєнь під час бойових дій в Україні, аби впровадити здобутий досвід у власну військову стратегію.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет на форумі президентського фонду Рональда Рейгана у Каліфорнії, передає Укрінформ з посиланням на допис Міноборони США у соцмережі X.

«Ми бачимо в Україні автономність. Ми, наша армія, навчаємось на цьому», — наголосив глава Пентагону.

За словами Гегсета, окрім автономних систем, ключову роль у майбутніх конфліктах відіграватимуть технології штучного інтелекту. Він також звернув увагу на необхідність збільшення оборонних витрат серед союзників США.

«Це сформує спільний потужний оборонний щит із добре озброєними союзниками по всьому світу, які готові до власної оборони, захисту своїх та спільних інтересів», — заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Пентагон повідомив про плани виготовити 340 тисяч дронів протягом двох років.