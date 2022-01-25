США застосують заходи проти Білорусі, якщо Путін її використає для вторгнення до України

США застосують заходи проти Білорусі, якщо Путін її використає для вторгнення до України

США побоюються зростання російської військової присутності у Білорусі.

Якщо територія Білорусі буде використана для нападу на Україну, США разом зі своїми союзниками рішуче відреагують і застосують заходи проти Мінська.

Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Якщо Білорусь дозволить використати свою територію для нападу на Україну, вона зіткнеться зі швидкою та рішучою відповіддю з боку Сполучених Штатів та наших союзників", — сказав він.

Прайс попередив, що якщо залучить Білорусь для нападу на Україну, або якщо російські війська на постійній основі будуть розміщені на її території, "НАТО може переглянути розміщення своїх сил у країнах, що межують з Білоруссю".

Раніше Нед Прайс поінформував Київ про зміст відповіді Москві про "гарантії безпеки".

Читайте також: