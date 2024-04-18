США з партнерами взялися за економічне відновлення України: що вже зроблено

США та партнери України розпочали роботу над економічним відновленням країни, незважаючи на війну, що триває.

Сполучені Штати та інші партнери України вже почали працювати над економічним відновленням України. Хоча Київ зосереджується на самозахисті, тому що і Україна, і її партнери знають, що "частина воєнної стратегії Путіна полягає в тому, щоб спробувати знищити економіку України".

Про це заявила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Прітцкер, пише "Радіо Свобода".

За її словами, партнери працюють з українцями та союзниками Києва як у державному, так і в приватному секторах, щоб зміцнити економічне середовище для інвестування приватного сектора.

Вона сказала, що важливо почати зараз, тому що функціонуюча українська економіка є ключовою як для її військових зусиль, так і для досягнення її євроатлантичних цілей.

Серед уже завершеної роботи є створення Платформи координації багатьох донорів (MDCP), яка минулого тижня провела своє перше засідання керівного комітету в Києві після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення. За словами Прітцкер, це є свідченням того, що міжнародне співтовариство донорів може зробити, коли воно співпрацює.

MDCP має намір започаткувати бізнес-консультативну раду на конференції з відновлення України в червні. Конференція, яку прийматиме Німеччина в Берліні, стане можливістю для українців продемонструвати свій прогрес у різноманітних реформах.

За словами спецпредставниці США, це також дасть можливість країнам-партнерам підкреслити доступну підтримку, а приватному сектору — продемонструвати, що він може принести.

"Конференція потенціально може стати важливим моментом як для уявлення, так і для реалізації деяких майбутніх ідей щодо відновлення та реконструкції України", — сказав Прітцкер журналістам.

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Вона також зауважила, що українська економіка, "як і її армія, залишається активною та стійкою". Очікується, що ВВП країни зросте приблизно на 4% у 2024 році після 5% зростання минулого року, а державні доходи зросли на 25% у січні 2024 року порівняно з тим самим місяцем попереднього року, сказала вона.

Минулого року в Україні інвестиції зросли на 17%, було зареєстровано понад 37 000 нових підприємств, більшість яких заснували жінки, додала вона.

"Такі результати не бувають просто так. Вони є результатом тісної співпраці та партнерства між урядами, міжнародними фінансовими установами, неурядовими організаціями, приватним сектором тощо", – сказала Прітцкер.

Як ознаку прогресу на даний момент, Прітцкер назвала, що минулого тижня в Києві було оголошено про угоду на 156 мільйонів доларів на постачання 40 дизельних локомотивів для української національної залізниці. Це, за її словами, перша така угода після великого вторгнення.

Прітцкер додала, що вона здійснила дві поїздки в Україну за останні два тижні і знає, наскільки жахливою є ситуація, коли країна намагається захистити себе через скорочення запасів боєприпасів ППО та артилерійських снарядів. Вона приєдналася до групи чиновників адміністрації Байдена, які закликають Конгрес США ухвалити багатомільярдний пакет допомоги, який було затримано в Палаті представників невеликою групою республіканців.

"Дозвольте мені прояснити: через 784 дні після повномасштабного вторгнення Росії Палата має діяти, щоб забезпечити важливу безпекову, економічну та гуманітарну лінію життя, яка потрібна Україні, і вони повинні діяти зараз. Американський народ підтримує Україну, і ми не можемо покинути її в скрутний час", — сказала вона.

Нагадаємо, законопроєкт про допомогу для України винесуть на остаточне голосування в Палаті представників США вже 20 квітня. Спікер Майк Джонсон надіслав членам Палати представників повідомлення, в якому зауважив, що протягом 17 квітня буде опубліковано тексти законопроєктів, які фінансуватимуть інтереси національної безпеки США та союзників в Україні, Ізраїлі та Індо-Тихоокеанському регіоні.

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